Attwenger: Gstanzln und Elektrobeats am Dachstein

Nach ihrem Live-Album, das im Juni erschien, steuern die Künstler auf eine Premiere zu: Derzeit stimmen sie sich gerade auf ein Live-Konzert in luftigen Höhen ein. Zum ersten Mal spielen sie ihre Musik im Naturpark Schönbergalm am Dachstein Krippenstein. Was bedeutet es, da oben auf diesem gigantischen Berg aufzutreten? „Dass unsere Musik durch die Berge schallt!“, sagen sie im „Krone“-Talk.