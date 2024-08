Venezolanische Olympia-Legende erstickt beim Essen

Larreal nahm in ihrer langen Karriere an fünf Olympischen Sommerspielen teil: sowohl 1992 in Barcelona als auch 1996 in Atlanta, 2000 in Sydney, 2004 in Athen und 2012 in London. Platzierungsmäßig war sie dabei als Einzelsportlerin in den Jahren 2000 und 2004 jeweils mit Platz 8 am erfolgreichsten unterwegs, 2012 wurde sie im Teamsprint 7., gemeinsam mit Landsfrau Mariaesthela Vilera.