Klopp an Ex-Spieler: „Seid ihr völlig blöd?“

Der Cluo der Dortmunder Marketingabteilung: Sie lassen Piszczek und Blaszczykowski miteinander über ihr gemeinsames Abschiedsspiel „skypen“. Um dann draufzukommen, dass noch ein Trainer her muss. „Wir rufen den Trainer in Ruhestand an“, dämmert‘s Piszczzek. Schwuppdiwupp ist Klopp schon zugeschaltet, meldet sich zunächst mit Sonnenbrille, alle drei haben ihre schiere Gaudi. „Endlich habt ihr euer Abschiesspiel“, sagt Klopp, der mit beiden im Dortmunder Kader einst zweimal Meister wurde: „Und am Vorabend wollt ihr trainieren auch noch? Seid ihr völlig blöd, oder was?“ Wieder einmal ein kultverdächtiger Auftritt des Dortmunder Trainerhelden.