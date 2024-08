Schleifspur an Wand führte zu totem Taucher

Nahe am Unfallort gefunden

Doch die Helfer hatten auch den richtigen Riecher, folgten einer Schleifspur am Felsen, die dort begann, wo der 44-Jährige am Samstag versunken war, als er seine in Panik geratene Gattin (36) von einem Notaufstieg abhalten wollte. Und die Spur führte, etwa 20 Meter seitlich entfernt, in 70 Metern Tiefe – den genauen Wert lieferten die Tauchcomputer der Bergungsmannschaft – zu einem Felsvorsprung, wo der Tote lag.