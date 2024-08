„Ist unser Land noch sicher, Herr Innenminister?“

Die personellen Voraussetzungen in Niederösterreich sind gegeben: Derzeit besuchen mehr als 500 Frauen und Männer die heimischen Polizeischulen. Und weil auch die Kurse in Wien wieder besser belegt sind, können mehr Beamte aus Niederösterreicher, die in der Bundeshauptstadt Dienst versehen, mittelfristig ins weite Land zurückkehren.