Urlauberkinder machten Kriegsfund im Kraiger See

Fund entpuppte sich als Nazi-Kriegsrelikt

Und heuer war es dann schließlich so weit. Gemeinsam mit Gsottbauer hoben die Kleinen das Metallteil, zogen es mit einem Tretboot und zwei Stand-Up-Boards 120 Meter über den See in Richtung Strandbad. Am Ufer angekommen, dann die Ernüchterung: Niemand wusste, was das unbekannte Metallteil eigentlich ist. „Da ich mich mit alten Motorrädern auskenne, dachte ich zuerst, dass es ein Anhänger für Motorräder ist“, erzählt Gsottbauer, der sich anschließend in Foren schlau machte. Und bei den Recherchen stellte sich heraus, dass der vermeintliche Schatz aus dem Kraiger See ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Genauer gesagt, ein Infanteriekarren der deutschen Wehrmacht. Dieser Anhänger wurde in den Kriegsjahren produziert und von den Bodentruppen als Transportmittel für Maschinengewehre, Granatwerfer und Munition verwendet.