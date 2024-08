Mehrere Tote bei Anschlägen in Mogadischu

„Zu westlicher Lebensstil“

Die Miliz, die hinter dem Anschlag steckt, kontrolliert Gebiete in Teilen Somalias, wurde in den vergangenen Jahren aber aus der Hauptstadt zurückgedrängt. Sie verübt in Mogadischu allerdings immer wieder Anschläge auf Regierungseinrichtungen, Hotels oder Restaurants, in denen aus ihrer Sicht ein zu westlicher Lebensstil herrscht.