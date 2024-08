Fahrbahn am Arlbergpass weggespült

Noch am Donnerstag wurden rund 50 Fahrzeuge, die gerade auf der Straße unterwegs waren, von den Einsatzmannschaften nach Vorarlberg gelotst. Drei Häuser in Stuben mussten zudem evakuiert werden. Und in St. Christoph auf Tiroler Seite richtet der Starkniederschlag ebenfalls große Schäden an. Die Aufräumarbeiten laufen dort auf Hochtouren. Erst vor wenigen Tagen ging eine Mure auf die Silvretta Hochalpenstraße ab, auch diese Verbindung ist derzeit nicht nutzbar.