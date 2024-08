72 Stunden schlaflos im PS-Woodstock

Gefeiert wird jederzeit und vor allem überall. So auch am Campingplatz. Wo es schon am Freitag richtig rund ging. Eine Disco brauchen die Fans eigentlich gar nicht, haben viele Besucher schon in ihren eigenen Zelten integriert. Ob Subwoofer, Lichterketten oder Gastrobars – die Motorrad-Gemeinde hat alles dabei. Der besondere Reiz des Mega-Events? „Ich finde es schön, dass alle eine gute Zeit haben. Zudem wird Weltklasse-Sport geboten“, so David, der mit Sohnemann Daniel aus Tschechien anreiste. „Wir sind bereits zum vierten Mal hier. Das Spielberg-Wochenende ist im Kalender dick angestrichen.“