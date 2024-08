15-Jähriger starb acht Tage nach Unfall im Spital

Schwer verletzt wurde der 15-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimatgemeinde Feldkirchen bei Mattighofen. Der Jugendliche war am 7. August mit seinem Moped auf der L1032 Richtung Ottenhausen unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 17-Jähriger aus Ostermiething mit seinem Pkw auf der L503 Richtung Gundertshausen. Bei der Kreuzung der beiden Straßen bog der Mopedfahrer links Richtung Gundertshausen ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw-Lenker.



Einige Meter mitgeschleift

Der Mopedfahrer landete auf der Windschutzscheibe, wurde einige Meter mitgeschleift und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg geflogen. Dort ist er am 15. August seinen Verletzungen erlegen.