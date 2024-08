Hitze: Ventilator für Fiakerpferde könnte helfen

Der Standplatz an der Domfassade ist schattig, die Kutschpferde brauchen an heißen Sommertagen besonders viel Wasser: Fiaker wie Martina achten auf das Tierwohl. Doch es gibt seit Jahren auch viel Kritik. Soll hitzefrei gesetzlich verpflichtend verordnet werden? Ein „Krone“-Besuch am Standplatz beim Dom.