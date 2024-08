Bregenzer Festspiele könnten ein Rekordjahr feiern

„Alles, was wir uns erträumt haben“

In drei Tagen geht am Bodensee nicht nur die Festspielsaison, sondern auch die Ära von Elisabeth Sobotka zu Ende. Sie verantwortete das Festival seit 2015 künstlerisch. Metzler fiel der Abschied nicht leicht: „Wir leben im Hier und Jetzt, das hilft uns. Sonst wäre der Abschied schwer auszuhalten, auch persönlich.“ Sobotkas Zeit sei von Beginn an magisch gewesen, weil von Anfang an alles so gut funktioniert habe. „Alles, was wir uns erträumt, was wir erhofft haben, ist erfüllt worden“, so der Präsident, der sich dafür „unendlich dankbar“ zeigte. „Es waren die zehn besten Berufsjahre, die ich hatte“, gab Sobotka das Lob an „den besten Chef und den besten Kollegen“ zurück. „Wir sind Freunde geworden, das ist nicht selbstverständlich.“ Mit Lilli Paasikivi werde sie am Sonntag gemeinsam Abschied und Anfang feiern.