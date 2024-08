Aufregendes Finale bei Bregenzer Festspielen

Ein Beispiel jener Sänger, die nach ihrer Teilnahme am Studio immer wieder nach Bregenz zurückkehren, ist Shira Patchornik, die in der Aufführung des „Opernateliers“ singen und agieren wird. Das „Opernatelier“ ist ein weiteres Herzensprojekt Sobotkas und in seiner Art singulär. Drei Kreative, ein Bildender Künstler, ein Musiker und ein Librettist werden von den Festspielen in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Bregenz zu einem Team zusammengespannt, um ein Musiktheater zu schaffen. Am 15. August erlebt ein zum großen Teil mitagierendes Publikum „Hold Your Breath“, komponiert von der Irin Ena Brennan nach einem Libretto von David Pountney, dem früheren Festspiel-Intendanten. Der portugiesische Künstler Hugo Canoilas steuert das Bühnenbild bei.