Skurriler erster Auftritt von Bayerns Neuzugang

„Etwa 100 Wörter in drei Minuten. Das ist der erste Arbeitsnachweis von Bayern-Neuzugang Michael Olise“, schreibt die „Bild“. Tatsächlich fällt die Antritts-Pressekonferenz des 22-jährigen Franzosen eher wortkarg und emotionslos aus, wie viele Journalisten sofort zu spüren bekommen. Olise wechselte im Sommer für rund 60 Millionen Euro von Crystal Palace an die Säbener Straße und soll in der Offensive für mächtig Schwung sorgen. Was Bayerns teuerster Neuzugang kann, zeigte er zuletzt bei den Olympischen Spielen in Paris, wo er mit Frankreich die Silbermedaille gewann. Zu Beginn der PK wurde er von Bayern-Boss Max Eberl mit einer Torte beglückwünscht.