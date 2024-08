Was Sie wissen müssen: Hamlet von Ambroise Thomas

Handlung: Prinz Hamlet möchte den Tod seines Vaters, des Königs, rächen, nachdem ihm dessen Geist erschien und offenbarte, dass er von Hamlets Onkel Claudius ermordet wurde. Claudius hat nach dem Attentat die Krone an sich gerissen und Hamlets Mutter, Königin Gertrude, geheiratet. Der Geist fordert den Prinzen auf, Rache zu nehmen, jedoch seine Mutter zu schonen. Hamlet verstellt sich daraufhin wahnsinnig und inszeniert ein Theaterstück, das den Mord an seinem Vater nachstellt, wobei sich Claudius tatsächlich verrät. Außerdem erfährt Hamlet, dass der Vater seiner Geliebten Ophelia ebenfalls in den Mord des Königs verwickelt war, weshalb er sich von ihr trennt. Ophelia wiederum verfällt daraufhin dem Wahnsinn und ertränkt sich. Ophelias Bruder und Claudius haben nun beide einen Grund, Hamlet zu töten, und schmieden gemeinsam einen Plan. Im finalen Duell ersticht Hamlet Claudius. Anders als bei Shakespeare befiehlt der Geist seines Vaters Hamlet weiterzuleben.