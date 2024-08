Was Sie wissen müssen: Der Spieler von Prokofjew

Handlung: Alexej ist in Polina, den Schützling des Generals, verliebt und sie ist verschuldet. Der General ist ebenfalls verschuldet und verliebt in Blanche. Er hofft auf den baldigen Tod von Polinas Großmutter Babulenka, um zu erben, seine Schulden zu begleichen und so Blanche heiraten zu können. Doch statt zu sterben, taucht Babulenka überraschend auf und entdeckt ihre Begeisterung für Glücksspiel im örtlichen Casino, was sie letztlich ihr Vermögen und den General daraufhin die Braut kostet. Polina wurde unterdessen von ihrem Liebhaber, dem reichen Marquis, verlassen und schuldet ihm Geld. Sie bringt den verliebten Alexej dazu, für sie im Casino zu spielen. Der scheint eine nicht enden wollende Glückssträhne zu haben und bringt den Gewinn begeistert zu Polina, doch die hat es sich anders überlegt und wirft ihm das Geld ins Gesicht. Polina geht, Alexejs Spielsucht bleibt.