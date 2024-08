Brutale Temperaturen: Erste Hilfe bei Hitzekollaps

Brutale Hitze, gleißende Sonne und tropische Nächte ohne Schlaf – die aktuellen Wetterbedingungen in Wien sind eine echte Herausforderung für den menschlichen Körper. Bis zum Wochenende soll sich an dieser drückenden Hitze nichts ändern. „Hitze belastet den menschlichen Organismus stark“, warnt Mario Krammel, der Chefarzt der Berufsrettung Wien, und appelliert an die Bevölkerung, vorsichtig zu sein.