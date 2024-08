Rock statt Ruhestand: Seniorenband im „Time Warp“

Und doch sind die Werder eine Band wie viele andere in Wien: Die Wahl eines neuen Schlagzeugers beschäftigt sie gerade, und: „Was jede Band in Wien sucht, sind Auftritte.“ Außerdem wäre ein Proberaum abseits des Pensionistenklubs, wo man keine Tonanlage stehen lassen kann, „der Himmel auf Erden.“ Doch auch so komme man zurecht, meint Joschi: „Wir proben akustisch, im Kreis sitzend.“ Immerhin hätten so auch die Eagles Karriere gemacht.