„In Krisensituation erhalten alle nötige Hilfe“

Die Mutter jenes 17-Jährigen, der im Mai an einer Überdosis starb, schilderte – wie ausführlich berichtet – der „Krone“ den Leidensweg. Nun melden sich jene Institutionen zu Wort, die in der Kritik stehen, und zwar die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall, die Suchthilfe Tirol und das Land Tirol.