Kraft gewinnt auch 2. Bewerb des Sommer-Auftakts

Nach seinem Sieg am Dienstag triumphierte der Gesamtweltcup-Sieger in Frankreich am Mittwoch überlegen mit 21,7 Punkten Vorsprung auf Fredrik Villumstad (NOR) . Zweitbester aus dem bis auf Daniel Tschofenig in Bestbesetzung angetretenen ÖSV-Team war im zweiten Bewerb Jan Hörl an fünfter Stelle. Tags davor war Manuel Fettner Vierter geworden.