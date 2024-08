U2-Baustelle: Ein Blick in die Tiefen der Stadt

Eine der größten Hürden war der Umgang mit den automatischen Bahnsteigtüren, die für den vollautomatischen Betrieb der neuen U-Bahn-Strecken unverzichtbar sind. Während der Bauarbeiten stieß man im Bereich des Rathauses auf Wasserschichten. Diese Wassereinbrüche in die Schächte und Tunnelröhren erschwerten die Bauarbeiten erheblich und führten in einigen Fällen zu unerwarteten Erdbewegungen. Diese Verschiebungen des Erdreichs verursachten wiederum Schäden an den neu installierten Türen.