Schlafzimmerbrand: Mann erlitt Rauchgasvergiftung

Um exakt 5.46 Uhr meldete ein Anwohner, dass aus der Erdgeschosswohnung einer Wohnanlage in der Bildgasse Rauchschwaden dringen würden. Als die Polizei vor Ort eintraf, stand das Schlafzimmer bereits in Vollbrand. Menschen befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine mehr in der Wohnung, der Mieter hatte sich selbstständig ins Freie retten können. Allerdings erlitt er eine schwere Rauchgasvergiftung, weshalb er umgehend ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert wurde.