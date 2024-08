Gewitterfront sorgte für zahlreiche Einsätze

Murenabgang auch in Vorarlberg

Zu einem Großeinsatz ist es auch in St. Gallenkirch (Montafon) in Vorarlberg wegen eines Murenabganges gekommen. Die Feuerwehr stand mit fünf Fahrzeugen und 24 Personen im Einsatz, informierte die Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. In den betroffenen Gemeinden heißt es derzeit weiterhin: Aufräumen. Auch in Wien waren zahlreiche Regenschauer und Blitze zu sehen. Insgesamt ist es in der Bundeshauptstadt zu zwölf Einsätzen gekommen.