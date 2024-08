Zwei Züge und zehn Autos zwischen Muren gefangen

Kurz nach 19.30 Uhr ging im Bereich Martinswand eine Mure auf die Karwendelbahnstrecke ab. „Ein in Richtung Seefeld fahrender Zug geriet in das Geröll und blieb darin stecken. Zunächst sollten die rund 40 Fahrgäste unter Mithilfe des ÖBB Einsatzleiters und von Einsatzkräften in den nächsten, Richtung Innsbruck fahrenden Zug evakuiert werden. Jedoch ging eine weitere Mure ab, die die Weiterfahrt dieses zweiten Zuges blockierte, sodass er die festsitzende Garnitur nicht erreichen konnte“, heißt es seitens der ÖBB.