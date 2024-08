Kunden einer Bäckerei hinderten Dieb an Flucht

Der 23-Jährige betrat am Montag gegen 8.45 Uhr die Bäckerei in Klagenfurt und langte in die Kassa, um sich mit dem ergaunerten Bargeld gleich wieder aus dem Staub zu machen – so der Plan. Doch eine Zeugin beobachtete den Vorfall und hielt daraufhin die Eingangstür mit einer weiteren Frau zu, um den Dieb an der Flucht zu hindern.