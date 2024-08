Polizisten retten Schwimmer: Er hatte 3,6 Promille

Ruderer war in Gefahr

Der 75-jährige Ruderer aus Linz drohte aufgrund der Manövrierunfähigkeit mitsamt dem am Bug klammernden Schwimmer gegen die dortig festgemachten Passagierschiffe bzw. die stromabwärts befindlichen Brückenpfeiler zu prallen. Dem 28-jährigen Schwimmer aus Polen, der sich am Ruderboot festhielt, wurde der Schwimmreifen zugeworfen und mit dem Schwimmreifen an das Heck des Bootes gezogen, wo er über die Bergeplattform an Bord gebracht werden konnte.