Weitere Opfer des Kautionsbetrügers gesucht

Ein Tscheche (39) soll in der Stadt Salzburg und in Braunau als falscher Polizist betagten Männern angebliche Kautionen abgenommen haben. Er wurde am Freitag festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Die Salzburger Polizei ruft jetzt eventuelle Geschädigte, die bisher noch keine Anzeige erstattet haben, dazu auf sich beim Landeskriminalamt Salzburg zu melden.