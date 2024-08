In Salzburg machte „Mörtel“ mächtig Eindruck

Egal, wann und wo der Unternehmer auftauchte, er war in Salzburg stets willkommen und geschätzt. Nur im Jahr 2007 eckte „Mörtel“ an. Salzburgs damaliger Weihbischof Andreas Laun wetterte medienwirksam gegen den Baulöwen aus Wien. Denn: Lugner hatte in seinem Einkaufszentrum ein sexualmedizinisches Zentrum eröffnet, in dem auch Abtreibungen durchgeführt werden. Für den Bischof war das ein Unding.