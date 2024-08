Als 1989 die „eiserne“ Grenze Risse bekam

Historisches Ereignis

Im Frühjahr 1989 begann Ungarn mit dem Abbau der Grenzanlagen zu Österreich. Am 27. Juni 1989 kam es bei Klingenbach/Sopron zu einem symbolträchtigen Treffen: Im Beisein des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Sipötz durchschnitten die damaligen Außenminister von Österreich und Ungarn – Alois Mock und Gyula Horn – die Drahtzäune. Bewacht blieb die Grenze allerdings weiterhin. Im Rahmen des „Paneuropäischen Picknicks“ am 19. August 1989 in der Nähe von St. Margarethen im Burgenland wurde die Grenze für einige Stunden symbolisch geöffnet. Dieses Zeitfenster nutzten hunderte DDR-Bürger für eine Flucht nach Österreich. In weiterer Folge öffnete Ungarn schließlich am 11. September 1989 ab Mitternacht seine Westgrenze.