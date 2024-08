Eltern stellen Schulsystem schlechtes Zeugnis aus

Noch lässt strahlendes Hochsommerwetter mit Temperaturen weit jenseits der 30 Grad den Schulbeginn weit entfernt erscheinen. Dennoch rückt er unaufhaltsam näher: In nicht ganz einem Monat, am 9. September, pilgern tausende heimische Schulkinder wieder zurück in ihre Klassenzimmer. Damit rücken auch Sorgen und Wünsche wieder in den Vordergrund, wie die Arbeiterkammer OÖ in einer Befragung von 2000 Eltern feststellte. Die Väter und Mütter von knapp 3500 Schulkindern machten deutlich: Es fehlt die Zeit zum Lernen, Üben, Vorbereiten und Wiederholen.