Bei uns muss man für Eigentum am meisten blechen

Wem es in Wien zu teuer ist: Günstiger kommt man in Graz davon. Während der Quadratmeterpreis in Wien rund 20 Prozent über dem Österreich-Schnitt liegt, zahlt man in Graz um 25 Prozent weniger als den Durchschnittspreis. Oder man übersiedelt gleich zum südlichen Nachbarn Italien: In Turin werden im Schnitt 2035 Euro pro Quadratmeter verlangt, in Rom 3359 Euro sowie in Mailand 4214 Euro.