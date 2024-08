Spital statt Feier! Drama um Irlands Fahnenträger

Während sich Wiffen im Spital erholt, wird über die Ursachen seiner Erkrankung spekuliert. Denn er gehörte zu jenen Athleten, die an einem der umstrittenen Bewerbe in der Seine teilnahmen. Am Freitag wurde er 18. beim 10-km-Freiwasserschwimmen. Mehrere Athleten, die an Schwimmbewerben in der Seine teilnahmen, litten anschließend an Beschwerden wie etwa Übelkeit und Erbrechen. Die Verschmutzung der Seine war eines der großen Aufreger-Themen bei den Olympischen Spielen und hat vielleicht auch Wiffen um einen großen Moment gebracht.