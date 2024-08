Drei deutsche Schwimmer nach Seine-Rennen erkrankt

Gleich drei von vier deutschen Startern haben bei den olympischen Rennen im Freiwasserschwimmen in der Seine gesundheitliche Probleme davongetragen. Die am Freitag im 10-km-Rennen angetretenen Österreicher Felix Auböck und Jan Hercog sind hingegen beschwerdefrei, wie OSV-Sportdirektor Walter Bär am Samstag auf APA-Anfrage mitteilte.