Kate strahlend schön, William mit Dreitagebart

Doch in dem Video schafft es Prinz William, seiner Gattin fast die Show zu stehlen. Denn der sonst so adrette Thronfolger zeigt sich in der Botschaft ungewöhnlich leger. Statt glatt rasiert, präsentiert sich der 42-Jährige nämlich mit Dreitagebart. Und beweist: Auch ein Royal greift im Urlaub nicht täglich zum Rasierer!