William & Kate reagieren auf Horrortat an Kindern

„Unvorstellbar“

„Als Eltern können wir uns nicht ansatzweise vorstellen, was die Familien, Freunde und Angehörigen der heute in Southport Getöteten und Verletzten durchmachen müssen“, erklärte das Prinzenpaar von Wales, das selbst drei Kinder in diesem Alter hat – und die, wie wohl auch die jungen Mädchen in Southport Fans von Taylor Swift sind.