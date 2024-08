Experte: Angebundene Flaschendeckel bringen nichts

Kunststoffe recyclen ist viel wichtiger

Der Anteil von Europa und Amerika an den Kunststoffen, die ins Meer gespült werden, sei gering, so Prem. Die überwältigende Mehrheit stamme aus Asien. „Wir müssten ganz woanders ansetzen, wenn wir wirklich was bewegen wollten.“ So sei es viel wichtiger, Kunststoffe zu recyceln und einen Kreislauf zu bilden. Denn: „Kunststoffe sind bisher in vielen Bereichen Verbundmaterialien, die nicht oder nur sehr schwer recycelbar sind.“