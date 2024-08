In Graz wird am häufigsten Sozialhilfe ausbezahlt

Eine syrische Familie mit sieben Kindern bekommt in Wien 4600 Euro an Sozialunterstützung – es ist der Aufreger im bisherigen Polit-Sommer 2024. Im ganzen Land wurden die Taschenrechner gezückt – für viele ist dieser Betrag gerade ausreichend, um eine neunköpfige Familie zu versorgen. Für noch viel mehr allerdings ein weiteres Zeichen dafür, dass sich Leistung im „Wohlfahrtsstaat“ Österreich nicht mehr lohnt. In der Steiermark würde es, wie berichtet, für die eingangs erwähnte Familie 3280 Euro geben.