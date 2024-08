Volkshilfe-Präsident beklagt „Stimmungsmache“

Er beklagt, dass auf Kosten der Ärmsten billige Stimmungsmache betrieben werde. So sei es etwa unredlich, die Debatte am Ausnahmefall einer Großfamilie aufzuhängen: „In Österreich gibt es 1,4 Millionen Familien mit Kindern. Nur drei Prozent dieser Familien haben vier oder mehr Kinder. Zudem gibt es in Wien nur 120 Familien mit sieben Kindern in der Mindestsicherung – davon sind 107 erwerbstätig, gerade einmal 13 Familien beziehen die volle Mindestsicherung.“