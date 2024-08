Neues Zuhause für 34 ausgesetzte Tiere in Wien

„Wieder viele Katzen in Kartons oder Boxen ausgesetzt“

Noch immer warten jedoch Dutzende Tiere zum Teil schon seit Monaten auf jemanden, der es gut mit ihnen meint, auch die zuletzt in der „Krone“ vorgestellte Hündin Labella und Kater Armin, deren Vermittlung dem TierQuarTier besonders am Herzen liegt, da auch diese beiden Tiere bereits Schlimmes erleiden mussten. Das sommerliche Tierleid nimmt indes kein Ende. Auch in der vergangenen Woche wurden „wieder viele Katzen in Kartons oder Boxen ausgesetzt“, erzählt TierQuarTier-Sprecherin Anna Hofstätter.