Bei Siegerinterview: Deutsche singt Gospelsong

Danach überraschte die sympathische Deutsche den ORF-Reporter und die Fernsehzuschauer noch mit einer Gesangseinlage. „Ain’t nobody do me like Jesus“, sang Ogunleye, die in ihrer Freizeit in einem Gospelchor in Karlsruhe aktiv ist. Mit einem „Gottes Segen und liebe Grüße nach Österreich“ beendete die Deutsche ihr Interview.