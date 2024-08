Aufwärmprogramm mit kühlen und heißen Hits

Eis und tolle Gewinne

Neben den musikalischen Höhepunkten durften die Besucher leckeres Eis von SURACE verkosten. „Wir haben 25 Kartons, also 1200 Becher mit vier verschiedenen Sorten verschenkt. Ich esse momentan am liebsten das Eis mit dem Geschmack der Linzertorte“, verriet Carmelo Surace. Und neben der kalten Köstlichkeit gab’s noch allerhand zu gewinnen. „Ich will mir das Klimaticket krallen“, lachte Bibi aus Linz. Wobei Princess Maduska in Richtung PlusCity-Gutscheine spähte. „Gut Essen gehen und mit meinem Sohn im Kino einen Film anschauen“, waren die Beweggründe für Maduska.