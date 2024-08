In St. Pölten will die Austria torgefährlich sein

Heute haben der Trainer und sein Team in Runde zwei die nächste Chance, den ersten Sieg in der neuen Liga einzufahren – und mehr Effizienz vor dem gegnerischen Tor zu beweisen. Mit St. Pölten wartet allerdings ein unangenehmer Gegner. Einer, der selbst schon in der Bundesliga war und seit dem Abstieg 2021 versucht, dorthin zurückzukehren.