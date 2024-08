Sturm zerstörte Nest: Nachbarn bauten „Kunsthorst“

Wie es aber nun mal in der Natur von Störchen liegt, dürfte „Heribert“ bald seine Reise in den Süden antreten: „Immer wieder wird er von etwa zwölf seiner Artgenossen besucht, die fliegen dann hier in der Gegend herum.“ Aber alle hoffen, dass er danach seinen „Kunsthorst“ in Feldkirchen wieder bezieht: „Und dort eventuell auch brütet!“