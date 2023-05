Störche brüten erstmals auf einem Baum

Ob das Storchenpaar auf dem Baum im Bezirk Feldkirchen erfolgreich sein wird, das soll sich in den nächsten Wochen zeigen. Auf den saftigen Wiesen in der Umgebung mit einem kleinen Bächlein finden die Vögel genug Nahrung für sich und ihren möglichen Nachwuchs, an dem bereits fleißig gearbeitet wird.