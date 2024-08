Love Scam: Alte Masche, neu verpackt

Ob Heiratsschwindel oder Love Scam: Die Einsamkeit oder Sehnsucht mancher Menschen wurde immer schon von Kriminellen schamlos ausgenutzt, um an Geld heranzukommen. Das Vorarlberger Landeskriminalamt warnte am Mittwoch in diesem Zusammenhang vor betrügerischen Machenschaften im Internet – auch in Vorarlberg schaffen es die Betrüger immer wieder, sich zielgenau an ihre Opfer heranzumachen und diesen im Laufe der Zeit Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Euros abzuknöpfen.