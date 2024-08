Vadlau jubelt – Gold-Traum ihrer Liebe platzte

Vadlau und Schüller sind seit einigen Jahren ein Paar. Im Sommer 2022 gingen die beiden via „Krone“ mit ihrer Liebe an die Öffentlichkeit. Schüller kickt im Brotberuf für das Frauenteam des FC Bayern. Mit Deutschland hätte sie bei Olympia groß abräumen wollen – und damit genau wie Freundin Vadlau als Gold-Heldin aus Paris abreisen. Daraus wurde nichts. Deutschlands Frauenteam verlor am Mittwochabend im Halbfinale gegen die USA mit 0:1 nach Verlängerung – ohne Schüller, die verletzungsbedingt kurzfristig ausgefallen war.