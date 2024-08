Mbappe bei Real legt los – und scherzt mit Alaba

Zurück in Madrid

Knapp einen Monat hatte Mbappe nach der EM die Beine hochgelagert. Seit Mittwoch ist er wieder in Amt und Würden. Inzwischen werken seine Teamkollegen auch wieder in vertrauter Location: Die Real-Stars haben ihre US-Tour beendet. Ab sofort gilt die Konzentration dem Meisterschaftsbeginn. Am 18. August geht‘s für das „Weiße Ballett“ zum Saisonauftakt auswärts gegen Mallorca. Vermutlich mit Kylian Mbappe in der Startformation.