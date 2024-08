Das ist zu dem Hoteleinsturz an der Mosel bekannt

Zum Zeitpunkt des Einsturzes waren 14 Menschen in dem Hotel. Fünf konnten relativ schnell gerettet werden, weil sie in „unbeteiligten Teilen des Gebäudes“ gewesen waren. Neun weitere Menschen wurden zunächst unter den Trümmern eingeklemmt. Am späten Mittwochabend wurde die letzte überlebende Frau gerettet (siehe Video oben). Für zwei Personen – einen Mann und eine Frau – kam jede Hilfe zu spät.