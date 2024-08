Hündin aus Folterkeller hat jetzt neues Zuhause

Es waren geradezu unvollstellbare Anblicke, die sich am 1. September 2023 den Einsatzkräften in einem Haus in Ansfelden offenbarten. Im Keller des alten Gebäudes vegetierten 44 stark abgemagerte Hunde in massiv verdreckten und viel zu kleinen Käfigen bei völliger Finsternis vor sich hin. Selbst die alarmierten Tierschutzorganisationen – die schon so manches Leid mitansehen mussten – waren von den Zuständen entsetzt. Die schwer kranken und traumatisierten 44 Hunde und 24 Hühner wurden bei Tierfreunden untergebracht. Das Tierparadies Schabenreith nahm sieben Hunde und die Hühner auf.