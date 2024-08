Freundin blutig geschlagen und schwer misshandelt

Im Sommer 2019 lernen sich der Koch und die alleinerziehende Mutter kennen. Kurz darauf werden sie ein Paar. Obwohl die lebensfrohe junge Frau mit ihrer kleinen Tochter noch im elterlichen Haus wohnt, verbringt die schwer Verliebte schon recht bald die Zeit mit ihrem neuen Freund in dessen Wohnung in Hohenems. „Anfangs war es noch sehr harmonisch und wir schauten zu Hause DVDs oder gingen aus“, so die 30-Jährige im Prozess am Dienstag. Doch das sollte sich bald ändern.